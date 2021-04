Lateinamerika: Impfungen als Ausweg aus der Krise

Kein Tag vergeht ohne neue Hiobsbotschaften in Lateinamerika: In Brasilien hat sich die Zahl der Menschen, die täglich an Covid-19 sterben, auf über 3000 eingependelt. Peru erreichte durch das Virus inzwischen die höchste Übersterblichkeitsrate weltweit, in Argentinien steigt die Armutsrate als Folge einer harten Lockdown-Politik nahezu täglich an.