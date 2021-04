Für Maximilian (1) gab es keine Rettung mehr

Es tut einem das Herz weh, über so eine Tragödie berichten zu müssen: In einer Siedlung bei Höhnhart in Oberösterreich lief der eineinhalbjährige Maximilian am Mittwoch unerwartet zum Schulbus, aus dem gerade sein älterer Bruder ausgestiegen und von der Mama abgeholt worden war. Der Bus überrollte den Buben. Er hatte keine Chance.