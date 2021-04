Ausreise-Testsrecht reibungslos gestartet

Die Organisation der Ausreisekontrollen ist in Salzburg mittlerweile schon fast zur Routine geworden. Das Großarltal wird seit gestern an der L109 bei der Kreuzung Alpendorf kontrolliert – nur jene mit einem negativen Covid-Test dürfen passieren. Zwei Polizisten und zwei Bundesheer-Soldaten sind durchgehend im Einsatz. Angehalten wird dabei jedes Fahrzeug. Stau gab es an Tag 1 nur in den Morgenstunden. „Es gab von der Bevölkerung keine gröberen Beschwerden“, sagt der Großarler Bürgermeister Johann Rohrmoser (ÖVP).