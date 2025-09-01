Vorteilswelt
Rätsel um Neuzugang von Red Bull Salzburg gelüftet

Salzburg
01.09.2025 14:00
Anrie Chase ist bei Red Bull Salzburg aktuell noch zum Zuschauen gezwungen.
Anrie Chase ist bei Red Bull Salzburg aktuell noch zum Zuschauen gezwungen.

Seine Ankunft in der Mozartstadt ist schon einige Wochen her. Die Anmeldung beim österreichischen Fußballbund von Anrie Chase ließ aber lange auf sich warten. Der Grund ist so einfach erklärt wie verblüffend zugleich. 

Mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich ist Anrie Chase vom VfB Stuttgart zu Red Bull Salzburg gewechselt. Der Innenverteidiger soll noch im Laufe der Herbstsaison für den Vizemeister zum Einsatz kommen. „Mein Ziel  ist ganz einfach, jeden Tag besser zu werden und damit meinem neuen Klub helfen zu können, Titel zu gewinnen", sagte der 21-Jährige damals.

Gegen Blau-Weiß Linz zeigte Red Bull Salzburg alles andere als guten Fußball. 
„Vertrag tritt in Kraft"
Was vielen aufgefallen ist: Die Anmeldung des Defensivspielers beim österreichischen Fußballbund ließ bisher auf sich warten. Das soll sich nun ändern. Deshalb fragte die „Krone" beim Klub nach. Ein Sprecher erklärte den Sachverhalt: „Der Vertrag tritt mit heute (1. September) in Kraft." Demnach wird die Anmeldung beim ÖFB nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. 

Sebastian Steinbichler
Salzburg

