Rätsel um Neuzugang von Red Bull Salzburg gelüftet

„Vertrag tritt in Kraft“

Was vielen aufgefallen ist: Die Anmeldung des Defensivspielers beim österreichischen Fußballbund ließ bisher auf sich warten. Das soll sich nun ändern. Deshalb fragte die „Krone“ beim Klub nach. Ein Sprecher erklärte den Sachverhalt: „Der Vertrag tritt mit heute (1. September) in Kraft.“ Demnach wird die Anmeldung beim ÖFB nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.