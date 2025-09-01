„Man muss fragen, was das für einen Nutzen hat“

„Zwei- oder Dreigleisigkeit, die es dringend abzuschaffen gilt.“

Der Personalaufwand ist im Landesbudget gut versteckt, dafür jedoch umso höher. Valide Zahlen zu den Kosten liefert die Prüfung aus dem Jahr 2023. Die Pressedienststelle produzierte 2019 bis 2021 nicht nur Nachrichten und Marketing-Kampagnen, sondern auch Kosten von 7,3 Millionen Euro. Seither dürften die jährlichen Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit des Landes wohl auch nicht gesunken sein. Allein der Sachaufwand für die Medienabteilung beträgt im Jahr 2025 etwa eine halbe Million Euro.