Wagrain/Kleinarl bolzen ihr Tal ins Fußballfieber

Von Beginn an drückte Wagrain aufs Tempo, kombinierte, dominierte. Hollersbach dagegen lauerte auf Konter und blieb mit Standards brandgefährlich. Mittersill-Rückkehrer Serkan Durmus stellte mit seiner Kaltschnäuzigkeit die Heimabwehr vor Probleme, schoss in der 12. Minute sein Team zur Führung – doch Wagrain antwortete schnell und mit purer Leidenschaft. Nur wenige Augenblicke sorgte Kapitän und Trainer-Sohn Pascal Gwehenberger für den Ausgleich, der bis zum Pausenpfiff bestehen blieb. Immer wieder trieb er gemeinsam mit Bruder Elias das Spiel nach vorne, während die Pichler-Brothers Matheo und Manuel das Zentrum kontrollierten. „Wir hatten extrem viel Ballbesitz, wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können“, erklärte Trainer Gerhard Gwehenberger. „Doch Hollersbach hat gezeigt, warum sie Tabellenführer waren – gefährlich bei jeder Standardsituation.“