Royaler Poker-Herbst mit Casino Salzburg

Royaler Nervenkitzel, echte Poker Action und attraktive Cash Game Boni – im Casino Salzburg wird der Herbst zur Hochsaison für alle Pokerfans!
Wenn Karten, Chips und Adrenalin zusammentreffen, wird das ehrwürdige Schloss Klessheim zur Bühne für ein royales Spektakel. Von 1. bis 7. September lockt nämlich das Royal Bounty Festival mit sieben aufregenden Turniertagen und jeder Menge Action an die Cash Game Tische. Der unbestrittene Höhepunkt: das Main Event mit garantierten 100.000 Euro Preispool – ein Muss für alle echten Pokerfans.
Poker CUP Salzburg mit Extra-Spannung
Kaum ist das Festival vorbei, wartet schon das nächste Highlight im Herbst: Von 2. bis 4. Oktober steigt der Poker CUP Salzburg. Gespielt werden zwei Flights um garantierte 20.000 Euro Preisgeld. Doch damit nicht genug – über eine Ranglistenwertung gibt es zusätzlich die Chance auf weitere Gewinne – Preise im Gesamtwert von über 4.000 Euro erwarten die Top 15 Spieler:innen im großen Dezember-Finale!
Spannung auch unter der Woche
Nicht nur die großen Events sorgen für Nervenkitzel: Auch unter der Woche lohnt sich ein Abstecher ins Casino Salzburg. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr warten abwechslungsreiche Turniere, spannende Strukturen und attraktive Boni für Early Birds oder Bad Beats.
Jetzt Platz sichern und mitspielen
Ob Festival, CUP oder Turnier unter der Woche – in Salzburg wird Poker zum unvergesslichen Erlebnis. Also: Gleich Platz sichern und live dabei sein – alle Infos und Turnierdetails gibt es auf salzburg.casinos.at