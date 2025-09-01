Beifahrerin bei Auffahrcrash auf A10 verletzt

Der genaue Grad ihrer Verletzungen ist unbestimmt. Im vorderen Fahrzeug befanden sich neben dem Lenker noch sechs weitere Personen – sie kamen unverletzt davon. Beide Lenker wurden einem Alkomattest unterzogen, der in beiden Fällen negativ verlief. Wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die A10 in Fahrtrichtung Salzburg von 16.55 bis 18.05 Uhr nur einspurig passierbar. Der Rückstau löste sich erst nach der Freigabe wieder auf.