Wegen des Rückstaus

Beifahrerin bei Auffahrcrash auf A10 verletzt

Salzburg
01.09.2025 23:07
Wegen des Rückstaus kam es zu dem Auffahrunfall (Symbolbild)
Wegen des Rückstaus kam es zu dem Auffahrunfall (Symbolbild)

Ein Auffahrunfall bei Puch/Urstein hat am Sonntagnachmittag eine verletzte Person gefordert. Ein 80-jähriger Deutscher konnte auf der A10 bei Rückstau nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf ein Auto auf. Seine Beifahrerin wurde ins Uniklinikum Salzburg gebracht.

Dichter Verkehr und ein plötzlicher Rückstau führten Sonntagnachmittag auf der Tauernautobahn zu einem Unfall. Gegen 16.55 Uhr musste ein 54-jähriger Österreicher in Fahrtrichtung Salzburg, Höhe Anschlussstelle Puch/Urstein, sein Fahrzeug abrupt abbremsen.

Ein nachkommender 80-jähriger Deutscher reagierte zu spät und prallte mit seinem Wagen auf das vorausfahrende Auto. Dabei wurde seine 80-jährige Beifahrerin verletzt. Das Rote Kreuz versorgte die Frau noch an der Unfallstelle und brachte sie anschließend ins Uniklinikum Salzburg.

Der genaue Grad ihrer Verletzungen ist unbestimmt. Im vorderen Fahrzeug befanden sich neben dem Lenker noch sechs weitere Personen – sie kamen unverletzt davon. Beide Lenker wurden einem Alkomattest unterzogen, der in beiden Fällen negativ verlief. Wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die A10 in Fahrtrichtung Salzburg von 16.55 bis 18.05 Uhr nur einspurig passierbar. Der Rückstau löste sich erst nach der Freigabe wieder auf.

