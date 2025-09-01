Flachgauer verlor vierstellige Summe

Zwischen Ende Februar und Ende August 2025 fiel ein 32-jähriger Mann aus dem Flachgau einem Betrug mit Kryptowährungen zum Opfer. Über einen Messenger-Dienst nahm ein unbekannter Täter Kontakt zu ihm auf und brachte ihn dazu, mehrfach in vermeintlich lukrative Krypto-Anlagen zu investieren.