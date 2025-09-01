Vorteilswelt
Erste Zweitliga-Bilanz

Nur ein Verein aus Salzburg kann zufrieden sein

Salzburg
01.09.2025 16:00
Christian Schaider und Daniel Beichler liegen mit ihren Teams nach fünf Spielen drei Punkte auseinander.
Christian Schaider und Daniel Beichler liegen mit ihren Teams nach fünf Spielen drei Punkte auseinander.(Bild: Tröster Andreas)

Überraschung! Nach fünf gespielten Runden liegt Austria Salzburg in der 2. Liga vor dem FC Liefering. Während der Kooperationsklub von Red Bull Salzburg hadert, haben die Violetten bereits erste Erkenntnisse aus dem Start gezogen. 

Gut für die Moral, aber nicht viel mehr! Liefering lag zum Abschluss der 5. Runde der 2. Liga in Bregenz drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit 0:2 zurück, kam durch Tore von Marco Brandt (87.) und Marcel Moswitzer (92.) doch noch zum Punkt. „Wir müssen es einfach konsequenter zu Ende spielen. Das begleitet uns schon seit den vergangenen Spielen“, sagte Coach Daniel Beichler. Nach fünf Spielen beträgt die noch sieglose Ausbeute vier Punkte. „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir einen Zähler weniger. Damit können wir natürlich nicht zufrieden sein“, sagt der Steirer, der die Länderspielpause nutzen will. Danach wartet das Derby gegen Austria Salzburg, das aktuell drei Punkte mehr am Konto hat. 

Der FC Liefering konnte am Sonntag zum Abschluss der fünften Runde nach einem starken Finish noch über einen Punkt jubeln.
Der FC Liefering konnte am Sonntag zum Abschluss der fünften Runde nach einem starken Finish noch über einen Punkt jubeln.(Bild: GEPA)

„Hätten wir unterschrieben“
Der Aufsteiger ist mit dem bisherigen Saisoneinstieg zufrieden. „Sieben Punkte nach fünf Spielen hätten wir vor dem Start unterschrieben“, sagte Paul Lipczinski. Trainer Christian Schaider sieht es ebenso positiv: „Wir wissen, dass wir mithalten können. Das gibt uns Auftrieb.“ Im Kampf um den Klassenerhalt, dem erklärten Saisonziel, wartet aber noch viel Arbeit auf die Maxglaner. „Wir müssen bei den zweiten Bällen besser werden, wacher werden. Auch die Umschaltaktionen bleiben weiter ein Thema für uns. Und wir müssen mutig Fußball spielen“, erklärt der Bayer. 

Austria Salzburg freut sich über einen guten Saisonstart in die 2. Liga.
Austria Salzburg freut sich über einen guten Saisonstart in die 2. Liga.(Bild: GEPA)

Auch vor dem Ende der Transferphase am kommenden Freitag wird sich aller Voraussicht nach etwas tun. Sportchef Roland Kirchler will zumindest einen weiteren Spieler noch an Land ziehen. „Das werden wir versuchen, zu realisieren“, sagte der Tiroler.

Lesen Sie auch:
Liefering holte trotz eines 0:2-Rückstands gegen Bregenz noch einen Punkt. 
2. Fußball-Liga
Last-Minute-Wahnsinn! Schlusslicht verspielt 2:0
31.08.2025
Remis daheim
Austria Salzburg schreibt in der 2. Liga wieder an
30.08.2025

Altacher im Visier
Ein heißer Kandidat ist dabei Altach-Verteidiger Filip Milojevic. Auch Ex-Hoffenheimer Benedikt Huber ist weiter Thema. Eine Verpflichtung von Florian Rieder, der über viel Bundesliga-Erfahrung verfügt, sieht Kirchler mittlerweile eher als schwieriger. „Es wird von Tag zu Tag enger“, erklärte der 54-Jährige.   

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Folgen Sie uns auf