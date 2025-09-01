Nur ein Verein aus Salzburg kann zufrieden sein

Gut für die Moral, aber nicht viel mehr! Liefering lag zum Abschluss der 5. Runde der 2. Liga in Bregenz drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit 0:2 zurück, kam durch Tore von Marco Brandt (87.) und Marcel Moswitzer (92.) doch noch zum Punkt. „Wir müssen es einfach konsequenter zu Ende spielen. Das begleitet uns schon seit den vergangenen Spielen“, sagte Coach Daniel Beichler. Nach fünf Spielen beträgt die noch sieglose Ausbeute vier Punkte. „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir einen Zähler weniger. Damit können wir natürlich nicht zufrieden sein“, sagt der Steirer, der die Länderspielpause nutzen will. Danach wartet das Derby gegen Austria Salzburg, das aktuell drei Punkte mehr am Konto hat.