Radfahrer (66) starb auf steiler Hirschbichlstraße

Der Radfahrer aus Hessen war auf der Hirschbichlstraße in der ersten steilen Kurve vermutlich wegen einer internistischen Ursache bergauf gestürzt und bewusstlos liegengeblieben. Ersthelfer, Einsatzkräfte der Bergwacht Ramsau, Rotes Kreuz und die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph 14“ aus Traunstein versuchten, den Urlauber mit Wiederbelebungsversuchen ins Leben zurückzuholen. Auch die vom Heli abgesetzte Notärztin hatte letztlich keine Chance.