Radfahrer (66) starb auf steiler Hirschbichlstraße

Auf der Hirschbichlstraße in Bayern, nur wenige Meter über der Grenze zu Salzburg, ereignete sich am Sonntag kurz nach Mittag ein tödlicher Radunfall. Ein 66-Jähriger dürfte einen internistischen Notfall erlitten haben. Ein Salzburger verstarb Stunden später am Waginger See auf ähnliche Weise.
Der Radfahrer aus Hessen war auf der Hirschbichlstraße in der ersten steilen Kurve vermutlich wegen einer internistischen Ursache bergauf gestürzt und bewusstlos liegengeblieben. Ersthelfer, Einsatzkräfte der Bergwacht Ramsau, Rotes Kreuz und die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph 14“ aus Traunstein versuchten, den Urlauber mit Wiederbelebungsversuchen ins Leben zurückzuholen. Auch die vom Heli abgesetzte Notärztin hatte letztlich keine Chance.
Der nachgeforderte Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht kümmerte sich um die betroffenen Mitradler. Erst vergangenen Mittwoch war in unmittelbarer Nähe am Mitterberg ein schwerer Radunfall passiert. Eine 63-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen bei einem Sturz. Ihr in einem Körbchen mitgeführter Hund überlebte den Unfall nicht.
Ebenfalls am Sonntag kam es am bayrischen Waginger See zu einem tödlichen internistischen Notfall. Der Salzburger (59) war von seinem Rennrad gestürzt, Wiederbelebungsmaßnahmen waren ebenfalls vergeblich. Vor etwa zwei Wochen starb eine Lungauerin (61) auf ähnliche Weise bei einer Radtour mit ihrer Familie.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.