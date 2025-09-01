Unbekannter stiehlt Bargeld aus Büro in Wals

In Wals drang ein bisher unbekannter Täter in der Nacht auf 1. September in Büroräume ein. Er verschaffte sich über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt und entkam mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt, die Höhe des Sachschadens ist noch offen.
Mit roher Gewalt verschaffte sich ein Unbekannter in Wals Zugang zu Büroräumlichkeiten. In der Nacht von 31. August auf 1. September schlug er eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen.
Im Inneren brach er mehrere Türen auf und suchte offenbar gezielt nach Wertgegenständen. Der Täter entkam mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.
Wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Spuren am Tatort. Von dem Einbrecher fehlt bislang jede Spur.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.