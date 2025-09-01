Bullen lösen Vertrag mit Offensivspieler auf

Palästina-Flagge auf der Festung Hohensalzburg
Fußball-Vizemeister Salzburg hat den Vertrag mit Federico Crescenti einvernehmlich aufgelöst. Der 21-Jährige hat für die Bullen kein einziges Spiel bestritten.
2020 wechselte der Offensivspieler von St. Gallen in den Nachwuchs der Salzburger. Er kam für die U18, den FC Liefering und die Youth-League-Mannschaft der Mozartstädter zum Einsatz. Für Minuten bei den Profis reichte es nie.
In den letzten Jahren war der Italo-Schweizer immer wieder verliehen. Zunächst kickte er bei SW Bregenz, dann bei Vaduz und vergangene Saison beim Schweizer Drittligisten Rapperswil-Jona. Der Vertrag von Crescenti wäre ursprünglich noch bis 2026 gelaufen.
