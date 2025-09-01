Drei Sportarten, die den Schlaf verbessern können

Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht gelegentlich von Schlafstörungen betroffen ist. Meist treten diese in besonders stressigen Zeiten auf und sind in der Regel von kurzfristiger Dauer. Als krankhafte Schlaflosigkeit (oder „Insomnie“) bezeichnet man im Gegensatz dazu anhaltende Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen, die mindestens einen Monat andauern und zu einem deutlichen Leidensdruck führen.