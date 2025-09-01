Perfekt! Alexandra Meissnitzer hat einen neuen Job

Jetzt ist es fix! Die ehemalige Ski-Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer beendet ihren Job als ORF-Expertin und hat mit Monatsbeginn ihre Tätigkeit für den Internationalen Ski-Verband (FIS) aufgenommen.
Die 52-Jährige sei ab sofort für die Leitung von Sonderprojekten im Präsidialbüro zuständig, teilte die FIS am Montag mit. Die bisher für das ORF-Fernsehen als Expertin tätige Salzburgerin solle in ihrer Rolle dazu beitragen, den Skisport und seine Promotion weltweit zu stärken.
„Alexandra ist eine wahre Meisterin“
„Alexandra ist eine wahre Meisterin, sowohl auf als auch abseits der Piste. Ihre sportlichen Erfolge sprechen für sich, und sie bringt zudem hervorragende Kommunikations- und Medienkompetenz mit“, sagte FIS-Präsident Johan Eliasch über die Doppelweltmeisterin von 1999.
