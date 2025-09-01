Vorteilswelt
„Eine wahre Meisterin"

Perfekt! Alexandra Meissnitzer hat einen neuen Job

Ski Alpin
01.09.2025 16:48
Alexandra Meissnitzer
Alexandra Meissnitzer(Bild: krone.tv)

Jetzt ist es fix! Die ehemalige Ski-Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer beendet ihren Job als ORF-Expertin und hat mit Monatsbeginn ihre Tätigkeit für den Internationalen Ski-Verband (FIS) aufgenommen. 

Die 52-Jährige sei ab sofort für die Leitung von Sonderprojekten im Präsidialbüro zuständig, teilte die FIS am Montag mit. Die bisher für das ORF-Fernsehen als Expertin tätige Salzburgerin solle in ihrer Rolle dazu beitragen, den Skisport und seine Promotion weltweit zu stärken.

Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer (M.) neben Renate Götschl (l.) und Michaela Dorfmeister.
Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer (M.) neben Renate Götschl (l.) und Michaela Dorfmeister.(Bild: GEPA)

„Alexandra ist eine wahre Meisterin“
„Alexandra ist eine wahre Meisterin, sowohl auf als auch abseits der Piste. Ihre sportlichen Erfolge sprechen für sich, und sie bringt zudem hervorragende Kommunikations- und Medienkompetenz mit“, sagte FIS-Präsident Johan Eliasch über die Doppelweltmeisterin von 1999.

Ähnliche Themen
Alexandra Meissnitzer
