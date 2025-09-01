Paragleiter-Pilot kam mit dem Schrecken davon
Nach Absturz gerettet
Glück im Unglück hatte ein Paragleiter-Pilot bei einem Vorfall in Krispl. Der Mann stürzte mit seinem Gleitschirm ab und wurde anschließend vom Rettungshubschrauber geborgen. Er blieb unverletzt.
Die Feuerwehr Krispl wurde am Sonntag zu einem Paragleiter-Absturz am Spielberg gerufen. Am Unfallort auf 1200 Metern angekommen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Gelände eine sichere Rettung nicht zulässt und alarmierten daher den Rettungshubschrauber.
Per Seil wurde der Gleitschirm-Pilot, der offenbar in einem Baum hängen geblieben ist, anschließend gerettet. Der Mann blieb bei dem Absturz unverletzt.
