Intensivstationen: Keine Entlastung bis Anfang Mai

Zahlen sinken im Osten, Anstieg in Vorarlberg

Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern ist dabei sehr unterschiedlich. Die Spannbreite der Sieben-Tage-Inzidenz am letzten Prognosetag reicht von 101 im Burgenland bis 221 in Kärnten. Die effektive Reproduktionszahl lag in der vergangenen Woche bei einem Wert von rund 0,94. Was die Fallprognose angeht, so geht man in Niederösterreich und im Burgenland von weiterhin rückläufigen Fallzahlen aus. In Vorarlberg dagegen wird von einem weiteren Anstieg ausgegangen. Im restlichen Österreich soll das Fallgeschehen annähernd gleich bleiben.