Wiens Spitäler: Keine Entspannung, aber Lichtblick

Von einer Entspannung der Lage kann zwar noch nicht gesprochen werden, doch zumindest von einem kleinen Hoffnungsschimmer. Nach einem starken Anstieg an Corona-Patienten bis Anfang der Woche konnte in Wien am Donnerstag erneut ein Rückgang bei der Zahl der Hospitalisierungen verzeichnet werden. Derzeit befinden sich in der Bundeshauptstadt 221 Menschen aufgrund einer Coronavirus-Infektion in intensivmedizinischer Behandlung, zwei weniger als noch am Mittwoch. In Krankenhäusern versorgt werden derzeit 718, 40 Patienten weniger als noch am Vortag.