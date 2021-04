Die Corona-Impfung allein reicht nicht aus

In Tirol öfter gefunden als im Rest der Welt

Nun stellt sich die Frage, warum sich diese Fluchtmutante ausgerechnet in Tirol verbreitet. Dort gab es bisher bei 512 Fällen den Verdacht auf die Fluchtmutante. In der weltweiten Datenbank GISAID waren es laut Wissenschaftler Andreas Bergthaler zuletzt 133 Fälle. Alleine in Tirol wurde diese Fluchtmutante also öfter detektiert als im ganzen Rest der Welt zusammen. „Es scheint unwahrscheinlich, dass das nur durch die Testintensität alleine zu erklären ist“, sagt Bergthaler. Auch an einen Zufall glaubt er eher nicht.