Wahl gelaufen, Stimmzettel werden ausgezählt

Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie „Mank“ der diesjährige Oscar-Favorit. Dahinter reihen sich sechs Filme mit jeweils sechs Nominierungen: „The Father“, das Drama „Minari - Wo wir Wurzeln schlagen“ über eine koreanisch-amerikanische Familie, „Judas and the Black Messiah“, das Road-Movie „Nomadland“, „Sound of Metal“ und der Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“. Als Schauspieler sind in diesem Jahr unter anderem Viola Davis, Frances McDormand, Carey Mulligan, Gary Oldman, Anthony Hopkins und posthum Chadwick Boseman im Oscar-Rennen.