Haller: „Ohne Angst gibt es keine Vorsicht“

Das Coronavirus hat unser aller Leben stark verändert. Welche psychischen Auffälligkeiten sind durch die Pandemie tatsächlich erst entstanden?

Die psychischen Störungen haben eindeutig zugenommen, das belegen sämtliche Untersuchungen. Die einen kippen in die Depression, in die Ängstlichkeit, auch die Sucht hat zugenommen. Generell gilt: Alles, was vorher schon da war, wurde durch die Pandemie verstärkt. Bei anderen Menschen hat sich die Sichtweise verändert. Dinge wie Gesundheit und Freiheit werden wieder stärker wertgeschätzt, sie gelten nicht mehr als Selbstverständlichkeiten. So hat das Virus auch positive Auswirkungen, es ist ein anti-narzisstisches Virus. Wir erkennen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass wir sterbliche Wesen sind. Das hat uns wieder etwas geerdet. Und eines hat die Pandemie stark in den Mittelpunkt gerückt: Das Thema Vereinsamung. Denn jetzt wissen auch diejenigen, die bisher nie unter Einsamkeit gelitten haben, was das bedeutet. Und die Vereinsamung ist ein großes Problem unserer Gesellschaft.