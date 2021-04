Naturhistorisches Museum zeigt Objekte in 3D

Das Naturhistorische Museum in Wien macht viele seiner Museumsobjekte online als 3D-Modelle verfügbar. Ab sofort können die ersten 20 Modelle auf der Plattform „Sketchfab“ von allen Seiten betrachtet werden, teilte das Museum am Dienstag in einer Aussendung mit. Sie setzen sich aus Ausstellungsstücken der „Top 100“-Objekte zusammen - darunter etwa ein Säbelzahntiger, der Schädel eines Tyrannosaurus Rex oder ein Terrorvogel (Bild).