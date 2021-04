Sennheiser HD 250BT: Ein Kopfhörer für Puristen

Guter Klang mit Abstrichen

Und was hat der Kopfhörer klanglich zu bieten? Sennheiser verspricht „unvergleichlichen Sound und dynamische Bässe“, die dank Bluetooth 5.0 mit aptX- und AAC-Unterstützung „ohne Unterbrechungen“ übertragen werden. Verständlicherweise können die 32-Millimeter-Treiber in puncto Dynamik nicht etwa mit dem Momentum 3 Wireless mithalten - der ist allerdings auch deutlich größer, schwerer und mehr als viermal so teuer.