„Kein Spieler kann sich sicher fühlen“

„Wir haben ein intaktes Team in die Vorbereitung mitgenommen. Nicht so wie im Vorjahr, als wir zehn Neuzugänge integrieren mussten. Wir konnten den Stamm halten, nun ist es deutlich leichter“, weiß Austrias Sportvorstand Jürgen Werner. Der positiv auf die neue Spielzeit blickt, am 24. Juli startet Violett in der zweiten Qualirunde der Conference League gegen Spaeri (Geo) ins erste Pflichtspiel. Im letzten Jahr gab’s ja im Europacup das peinliche Aus gegen Ilves Tampere (Fin), danach folgte in der Liga zum Auftakt bei BW Linz der nächste Dämpfer. „Einen holprigen Start wollen wir uns heuer alle ersparen, das ist ganz klar“, sagt Werner.