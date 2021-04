Eltern fühlen sich durch Schreibaby überfordert

Etwa jedes fünfte Baby schreit besonders viel. Weint ein Säugling täglich mehr als drei Stunden an mindestens drei von sieben Tagen über mehr als drei Wochen aus unerklärlichen Gründen bzw. lässt er sich kaum beruhigen, sollten sich betroffene Mütter und Väter unbedingt an ihren Kinderarzt wenden. „Dieser kann sicherstellen, dass keine Krankheit die Ursache für das ,Brüllen‘ ist, und die Eltern beruhigen. Außerdem informiert er über Hilfsangebote“, erklärt Pädiater Prim. Univ. Prof. Dr. Reinhold Kerbl, der die Kinder- und Jugendabteilung am LKH Hochsteiermark in Leoben leitet. Warum kommt es eigentlich zu solchen Schreiattacken? Früher sprachen Experten von „Dreimonatskoliken“, da sie vermuteten, dass u.a. Blähungen für das übermäßige Weinen verantwortlich seien. Heute verwenden Fachleute eher den Begriff „Regulationsstörung“, wobei die genauen Mechanismen noch nicht geklärt sind. Säuglinge reagieren vermutlich in einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung empfindlicher auf Reize von außen, wie z.B. Gerüche, Geräusche und Schmerzen - und können sich dann oft schwer selbst beruhigen. Aber auch die (noch unvollständige) Anpassung an den Tag-Nacht-Rhythmus könnte eine Rolle spielen.