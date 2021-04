Einfamilienhaus brannte in Pinkafeld: 3 Verletzte

Ein 17-Jähriger sowie zwei Erwachsene im Alter von 42 und 48 Jahren sind laut Polizei bei einem Brand am Samstagabend in Pinkafeld (Burgenland) verletzt worden. Das Feuer brach kurz nach 22 Uhr in einem Einfamilienhaus im Obergeschoß aus. Die Florianis aus Pinkafeld und Oberwart waren ebenso im Einsatz wie Polizei und Rettung. Drei Verletzte wurden ins Krankenhaus Oberwart gebracht. Die Brandursache wird von der Polizei erhoben.