Kriminaltouristen nach Sofortfahndung gefasst

Gleich doppelten Erfolge kann die Polizei verbuchen: Insgesamt drei Kriminelle konnte kurz nach der Tat geschnappt werden.
Die Nähe der Slowakei zu Kittsee nutzte ein 40-jähriger Slowake offenbar regelmäßig, um auf Diebes- und Einbruchstour im benachbarten Burgenland zu gehen. Bereits in der Nacht auf Samstag hatte er sechs Diebstähle in der Ortschaft verübt. Sonntagmorgen schlug abermals zu: In einem Garten befand sich ein abgestellter Firmenwagen. Der Kriminelle holte mehrere Werkzeuge aus dem Fahrzeug und ergriff die Flucht. Allerdings war er bei der Tat vom 42-jährigen Hausbesitzer beobachtet worden.
Hubschrauber im Einsatz
Dieser versuchte, den Täter zu verfolgen und verständigte die Polizei. Die Exekutive leitete umgehend eine große Sofortfahndung nach dem Verdächtigen ein. Mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligten sich an der Jagd nach dem Täter. Der entschlossene Einsatz der Exekutive führte rasch zum Erfolg: Weniger als 45 Minuten nach der Tat konnte der 40-Jährige bereits in einem Garten gestellt werden.
Diebesgut verkauft
Im Zuge der Erhebungen konnten ihm zumindest noch weitere acht Diebstähle und Einbrüche in Kittsee nachgewiesen werden. Bei der Einvernahme zeigte sich der Slowake geständig. Er gab zu, seit rund fünf Monaten Fahrraddiebstähle und Einbrüche in Kittsee begangen zu haben. Das Diebesgut verkaufte er anschließend in der Slowakei. Der Mann wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.
Duo brach mit Sturmhauben in Haus ein
Bereits am Freitag hatte eine Sofortfahndung der Polizei nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ebenfalls zu einer raschen Festnahme geführt. In Jois waren in den Morgenstunden zwei mit Sturmhauben vermummte Männer dabei gesehen worden, wie sie mehrere Gegenstände aus einem Haus in einen Wagen mit slowakischen Kennzeichen brachten. Die alarmierten Beamten waren rasch vor Ort und stellten fest, dass bei dem Haus die Seitentüre sowie das Fenster aufgebrochen waren.
Nach einem weiteren Zeugenhinweis wurde die Fahndung ausgeweitet und gegen Mittag konnte auf der B50 Richtung Kittsee ein verdächtiger Wagen angehalten werden. In dem Fahrzeug entdeckten die Beamten nicht nur das Diebesgut und das Tatwerkzeug, sondern auch die Sturmhauben der Täter. Die beiden Slowaken sind für weitere sechs Einbrüche – auch in Neusiedl am See sowie Oggau – verantwortlich. Der vorbestrafte Haupttäter wanderte in Haft, der zweite wurde angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.