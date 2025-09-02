Kriminaltouristen nach Sofortfahndung gefasst

Duo brach mit Sturmhauben in Haus ein

Bereits am Freitag hatte eine Sofortfahndung der Polizei nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ebenfalls zu einer raschen Festnahme geführt. In Jois waren in den Morgenstunden zwei mit Sturmhauben vermummte Männer dabei gesehen worden, wie sie mehrere Gegenstände aus einem Haus in einen Wagen mit slowakischen Kennzeichen brachten. Die alarmierten Beamten waren rasch vor Ort und stellten fest, dass bei dem Haus die Seitentüre sowie das Fenster aufgebrochen waren.