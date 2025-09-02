Ältere und Frauen nun am häufigsten arbeitslos

Ende August waren im Burgenland 7859 Personen arbeitslos gemeldet – um 3,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Weitere 1574 Personen befanden sich in Schulungen. Das waren um 1,5 Prozent mehr als im August 2024. In Summe waren also 9433 Burgenländer ohne Beschäftigung. Dennoch liegt das Burgenland deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von plus 4,9 Prozent. Nur in Kärnten und Niederösterreich fiel der Anstieg geringer aus als bei uns.