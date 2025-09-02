Vorteilswelt
Lage im Burgenland

Ältere und Frauen nun am häufigsten arbeitslos

Burgenland
02.09.2025 11:00
Den höchsten Anstieg gibt es bei 60plus-Jährigen und Langzeitarbeitslosen. Die Zahl der ...
Den höchsten Anstieg gibt es bei 60plus-Jährigen und Langzeitarbeitslosen. Die Zahl der Lehrstellensuchenden stieg um 11 Prozent.(Bild: Patrick Huber)

Nach zwei Jahren Rezession und trotz schwächelnder Konjunktur bleibt der burgenländische Arbeitsmarkt stabil. Doch es gibt einige Wermutstropfen.

Ende August waren im Burgenland 7859 Personen arbeitslos gemeldet – um 3,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Weitere 1574 Personen befanden sich in Schulungen. Das waren um 1,5 Prozent mehr als im August 2024. In Summe waren also 9433 Burgenländer ohne Beschäftigung. Dennoch liegt das Burgenland deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von plus 4,9 Prozent. Nur in Kärnten und Niederösterreich fiel der Anstieg geringer aus als bei uns.

Das Burgenland versucht mit einer aktiven Wirtschaftspolitik entgegenzusteuern.
Das Burgenland versucht mit einer aktiven Wirtschaftspolitik entgegenzusteuern.(Bild: APA-PictureDesk)

Diese Branche ist besonders betroffen
Am stärksten stieg die Arbeitslosigkeit in Oberpullendorf (+12 %) und Eisenstadt (+6,3 %). „Einen starken Anstieg verbuchen wir im Gesundheits- und Sozialwesen. Besonders betroffen sind hier ältere Frauen ab 60, die in verschiedenen Bereichen in Krankenhäusern und Pflegeheimen tätig waren und sich aufgrund der Anhebung des Pensionsalters bei uns als arbeitssuchend gemeldet haben“, sagt AMS-Chefin Helene Sengstbratl.

Mit 115.000 Beschäftigen halte man jedoch das Niveau stabil hoch, meint Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann: „Ein Beweis für die Stärke des Wirtschaftsstandortes. Unsere Aufgabe ist es, diesen Kurs fortzusetzen und weiterhin sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze im Burgenland zu schaffen.“

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
