Zivildiener in der Krise unverzichtbare Helfer

Das vergangene Jahr hat einmal mehr gezeigt, dass die Zivildiener einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten und nicht wegzudenken sind“, so Landesrat Leo Schneemann. Für ihn war es höchst an der Zeit, einmal Danke zu sagen. Stellvertretend für alle 77 Einrichtungen, in denen im Burgenland Zivildiener beschäftigt sind, besuchte er den Rotkreuz-Stützpunkt in Eisenstadt. „Der Dienst am Nächsten ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält“, betonte der Mandatar.