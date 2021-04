Ex-CIA-Vize: Bitcoin „Segen für die Überwachung“

Lösegeld-Trojaner, Darknet-Drogenmärkte, Geldwäsche: Die Kryptowährung Bitcoin wurde in der Vergangenheit oft mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Tatsächlich sei die illegale Nutzung aber nicht häufiger als bei anderen Währungen, nimmt der frühere Vize-Chef des US-Geheimdienstes CIA die digitale Währung in Schutz. Verglichen mit Bargeld sei der Bitcoin ein „Segen für die Überwachung“, weil die Transaktionen über die Blockchain gut nachverfolgbar seien.