Bitcoin klettert erneut auf Rekordhoch

Zuletzt hatte der Bitcoin im März ein Rekordhoch markiert. Marktbeobachter verwiesen als Begründung für das erneute Rekordhoch beim Bitcoin auf den Börsengang einer Handelsplattform für Kryptowährungen. Am Mittwoch wird in New York der Börsengang von Coinbase erwartet, ein US-Unternehmen bei dem Kryptowährungen in US-Dollar oder Euro getauscht werden können. Am Markt wird spekuliert, dass der Börsenwert von Coinbase die Marke von 100 Milliarden US-Dollar knacken könnte.