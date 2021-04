Audi e-tron Q4: Der E-legante Bruder im Strome

Immer neue SUVs. Immer mehr E-Autos. Logisch, dass es also auch immer mehr E-SUVs gibt. So wie den ab Juni erhältlichen Audi Q4 e-tron. Wie häufig im VW-Konzern, ist er letztlich so was wie ein Edel-Ableger, in diesem Fall heißen die Schwestermodelle ID.4 oder Enyaq. Er ist Audis kleinster Stromer - aber ein ziemlich großes Auto.