Eine weitere Million Biontech-Dosen bis Ende Juni

Kurz: Impfplan weiter beschleunigen

Österreich stehen aus diesem Kontingent die üblichen zwei Prozent zu - also eine Million Impfdosen. „Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mich darüber informiert, dass Österreich im zweiten Quartal rund eine Million zusätzliche Impfdosen von Biontech/Pfizer bekommen wird“, meinte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am frühen Nachmittag in einer Stellungnahme. „Das heißt, dass wir den Impfplan noch einmal weiter beschleunigen und 500.000 Personen noch schneller impfen können. Das rettet Menschenleben und Arbeitsplätze“, meinte der Kanzler.