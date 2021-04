Rücktritt „vielleicht Chance für eine neue Kultur“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat noch einmal beim am Dienstag zurückgetretenen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bedankt. Er möchte Danke sagen und wünsche ihm rasche Erholung, so der Kanzler, der in dem Schlussstrich des Ministers „vielleicht auch eine Chance für eine neue politische Kultur“ sieht. Dass als neuer Gesundheitsminister der Arzt Wolfgang Mückstein übernimmt, hält Kurz für eine „gute Entscheidung“ - in der Vergangenheit hätten sich politische Quereinsteiger als eine positive Wahl herausgestellt.