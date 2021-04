Große Baustellen: Was nun auf Mückstein zukommt

Wolfgang Mückstein tritt ein schwieriges Erbe an: Mitten in der dritten Corona-Welle übernimmt der Allgemeinmediziner ein Mammutressort. Gemessen an älteren Aussagen vertritt der 46-Jährige eine ähnliche Linie wie der am Dienstagvormittag zurückgetretene Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der - zur Entlastung der Intensivstationen - ebenfalls stets für strengere Maßnahmen eingetreten, aber oft am Widerstand von Landeshauptleuten oder Koalitionspartner gescheitert war. Mückstein, der über Nacht zum Corona-Minister wurde und auf den nun große Aufgaben zukommen, sei ebenfalls bereit, „unpopuläre Entscheidungen zu treffen“.