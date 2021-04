Mit neuen Bus-Achsen schneller in die Zentren

Schnell in Zentren und Bezirksvororte

Um das zu schaffen, wird man neue Busachsen installieren, die direkte und schnelle Verbindungen in die Zentren wie Wien und Graz genauso beinhalten werden wie schnelle Erreichbarkeit der Bezirksvororte. Zusätzlich, so Verkehrsbetriebe-Burgenland-Geschäftsführer Wolfgang Werderits, wird in ein Mikroverkehrssystem investiert. In Zukunft soll es möglich sein, von den Bezirksvororten im Stundentakt zwischen 5 und 22 Uhr nach Wien oder Graz zu kommen.