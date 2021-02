Mastercard will Kryptowährungen akzeptieren

Der Kreditkartenanbieter Mastercard will sein globales Netzwerk noch in diesem Jahr für ausgewählte Kryptowährungen öffnen. Durch den Schritt würden sich „eine Menge mehr Möglichkeiten für Käufer und Händler auftun, da sie in einer völlig neuen Form bezahlen können“, teilte der Zahlungsabwickler am Mittwoch mit.