Nach Stöger-Nein: Austria droht nächste Watschn!

Samstag sagte Peter Stöger Nein zur Austria in der nächsten Saison - sagt heute auch die Bundesliga Nein zur Austria in der nächsten Saison? Violett droht jedenfalls die nächste Watschn, viele rechnen damit, dass der Klub die Lizenz für die Spielzeit 2021/22 in erster Instanz nicht erhalten wird.