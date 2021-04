Knalleffekt! Stöger hört als Austria-Trainer auf

Stöger überrascht

Von diesen Aussagen war Stöger überrascht. „Ich habe das gehört und deshalb sage ich es jetzt so. Das Gespräch war nett gestern mit dem Präsidenten, damit ist das heute am Tisch. Offensichtlich ist es nicht überall im Verein so angekommen. Ich mag da jetzt auch nicht drei, vier Tage darüber diskutieren, wenn dann einer kommt und sagt: ,Ja, wir machen´, wir gestern aber anderes beschlossen haben“, so der 54-jährige.