NÖ geht bei Lockdown mit, Burgenland noch nicht

Wie bei der ersten Verlängerung des Ost-Lockdowns geht Niederösterreich auch diesmal mit Wien mit: St. Pölten verlängert die Corona-Maßnahmen kurz nach dem Entscheid in der Bundeshauptstadt ebenfalls bis 2. Mai. „Die Lage ist in Teilen der Ostregion weiter kritisch“, heißt es in einer Stellungnahme von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Das Burgenland will die weitere Entwicklung der Corona-Zahlen abwarten, bevor es eine Entscheidung aus Eisenstadt gibt.