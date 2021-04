Fluchttunnel zwischen Syrien und Türkei entdeckt

Türkische Sicherheitskräfte haben einen Fluchttunnel zwischen Syrien und der Türkei entdeckt. „Dank der Aufmerksamkeit unseres Kahraman-Grenzpersonals von der Grenzpolizeistation Bükülmez in Hatay wurde ein 100 Meter langer Tunnel mit Ende in Syrien entdeckt. Eine Gruppe von 24 Flüchtlingen wurde ebenfalls im Tunnel, der für illegale Überfahrten und terroristische Infiltrationen verwendet werden kann, entdeckt“, so das Verteidigungsministerium am Samstag.