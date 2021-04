FPÖ-Chef warnt: „Stehen vor einer neuen Armut“

Interner Maskenkonflikt: Hofer um Beruhigung bemüht

In Sachen parteiinterne Debatte um das Tragen von Masken, die er am Mittwoch selbst befeuert hatte, war Hofer am Donnerstag um Beruhigung bemüht. Er stellte in Abrede, dass es diesbezüglich einen Konflikt zwischen ihm und Klubobmann Herbert Kickl gibt. In der bevorstehenden Klubsitzung „wird es keine Auseinandersetzung geben“, sagte Hofer. Was das Virus betrifft gebe es keine Meinungsverschiedenheiten in der FPÖ.