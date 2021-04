FPÖ: Die Maske wird nun zur Gretchenfrage

Kickl reagiert mit Seitenhieb

Und was sagt Herbert Kickl dazu? Ändert der Appell des Parteichefs etwas an seiner Meinung? „Ich kommuniziere mit meinem Parteiobmann nicht via Twitter oder Medien. Deshalb gibt es von mir abseits der Stellungnahme nach der Präsidiale keinen Kommentar vor der Klubsitzung am Freitag“, lässt Herbert Kickl ausrichten. Wie es um die Stimmung bei den Blauen bestellt ist, zeigt folgender Seitenhieb Kickls: „Alles andere wäre selbstüberhöhend.“