Kogler: Beim Öffnen „nicht allzu viel riskieren“

Seit Monaten steht in Österreich das kulturelle Leben und auch das Leben vieler Sportvereine still. Die Perspektivlosigkeit hält bei den Betroffenen an. Welche konkreten Öffnungspläne gibt es für Kunst- und Kulturschaffende, Kinos, Theater, aber auch körpernahe Sportarten und -vereine im Land? Das bespricht krone.tv-Moderator Gerhard Koller mit Vizekanzler und Sport- und Kulturminister Werner Kogler in „Nachgefragt“.