Offene Schulen für Faßmann „extrem wichtig“

Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind im Fernunterrichts-Modus. Am Montag, dem 19. April, soll der Unterricht wieder im Klassenzimmer stattfinden. „Wie realistisch das ist, werden wir in den Zahlen der nächsten Tage sehen“, sagt Bildungsminister Heinz Faßmann im krone.tv-Talk „Nachgefragt“ mit Moderator Gerhard Koller. Derzeit schaue es aber gar nicht so schlecht aus.