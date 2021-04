ÖVV-Männer ohne Huber/Dressler in Olympia-Quali

Die ÖVV-Männer inkl. Huber/Dressler waren in der Woche vor Ostern in Wien zusammengezogen. Sowohl die bestehenden Formationen als auch gemischte Teams hätten positive Eindrücke hinterlassen, betonte Florian Schabbauer, der Beach-Volleyball-Koordinator des Verbandes. „Es war uns wichtig auszuloten, welche Paarungen sich für diesen so wichtigen Bewerb anbieten. Wir befinden uns in einer sehr guten Lage, da wir mehrere starke Teams zur Verfügung haben, um ein Olympia-Ticket über den Continental Cup zu holen.“