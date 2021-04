Deutsche Intensivmediziner setzen „Notruf“ ab

Zahl der deutschen Intensivpatienten im Steigen begriffen

Seit Mitte März steigt deutschlandweit die Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 wieder deutlich an. Derzeit sind es mehr als 4400, zu Jahresbeginn waren es knapp 5800 gewesen. Auch Karagiannidis Vorgänger im Digi-Intensivregister, Uwe Janssens, stellte am Mittwoch eine düstere Prognose: „Wenn das so weiter geht, werden wir in Kürze auch leider Gottes über 5000 Covid-19 Patienten haben.“