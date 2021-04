Ampel: Vorarlberg mit schlechtester Entwicklung

Immerhin gab es vergangene Woche (im 14-Tage-Vergleich) etliche Gebiete in ganz Österreich, in denen die Infektionszahlen rückläufig waren, wobei zu beachten ist, dass dank der Ferien z.B. die regelmäßigen Tests an Schulen weggefallen waren. Dennoch ist beachtlich, dass der Trend im Burgenland, der Steiermark und Salzburg im zweistelligen Prozentbereich in die „richtige Richtung“ geht. Einen Aufwärtstrend in die „falsche Richtung“ gab es laut dem Arbeitsdokument nur in Vorarlberg, dafür gleich um 24 Prozent.