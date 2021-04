Eine Woche Lockdown, aber keine Besserung in Wien

Seit genau einer Woche ist Wien erneut im harten Lockdown. Der erhoffte positive Effekt auf die Corona-Lage in der Bundeshauptstadt ist bislang aber noch nicht eingetreten. So wurden am Donnerstag (Stand: 9.30 Uhr) erneut 1023 Neuinfektionen verzeichnet. Die Situation in den Spitälern ist damit weiter dramatisch.