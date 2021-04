Koch (59) begrapschte Lehrmädchen und filmte alles

Geständnis abgelegt

Unumwunden gab er beim Prozess zu, seine Arbeitskollegin, für die er auch Ausbildner war, per WhatsApp-Nachrichten zum Herzeigen der Brüste überredet zu haben. „Es hat mich genervt“, gab das Mädchen als Zeugin an. Um endlich Ruhe zu haben, sei es binnen weniger Wochen im Zimmer des Angeklagten zu zwei Vorfällen gekommen. Ja, er habe die Brüste mit der Hand und mit dem Mund berührt. Davon fertigte der 59-Jährige auch zwei Handyvideos an.